Il coronavirus non si sta fermando, la sua marcia su tutto il mondo continua. In Cina ci sono dei netti segnali di miglioramento, ma la situazione per tutto il globo non è affatto giunta alla fine, anzi. Secondo quanto riporta l’OMS, infatti, ben 123 i Paesi infetti, ha sostenuto Tedros Adhanom Ghebreyesus in conferenza stampa. Il presidente dell’Organizzazione Mondiale della Sanità ha fatto sapere che la diffusione della malattia è ormai enorme e nessun Paese deve sentirsi ed è al sicuro dal COVID19.

Coronavirus, l’OMS: “Nessun Paese al sicuro, servono cambiamenti”

“Abbiamo raccolto più di 132 mila casi di Covid19, provenienti da 123 Paesi. Oltre 5mila persone sono morte per questo virus, un record davvero triste. Ogni Paese che guarda l’esperienza di altre nazioni, mentre combattono con l’epidemia ed i suoi problemi, e pensa che “a noi non succederà” sta facendo un errore mortale. Può succedere a chiunque, purtroppo. E’ necessario adottare un approccio globale. Non bastano i test da soli. Non basta tracciare i casi. Non bastano le quarantene”.

