E’ difficile affrontare la quarantena da Coronavirus, quindi ecco una lista di musei da visitare…virualmente!

Fino al 3 Aprile nessuno esca di casa. Con il forte rischio di contagio di Coronavirus, le campagne #iorestoacasa sono sempre più frequenti. Una quarantena troppo lunga per chi è abituato a stare sempre in giro – per un motivo o per un altro – ma comunque necessaria. C’è chi fa dolci, chi legge un buon libro e chi sta finendo tutte le Serie TV e film di Netflix e Prime Video. Per chi ha già esaurito ogni idea, ecco che la cultura spunta fuori con una lista di 10 musei che consentono un tour virtuale.

La lista dei 10 musei da visitare virtualmente ai tempi del Coronavirus

Da Roma a Washington ecco la lista dei 10 musei virutali ai tempi del Coronavirus.

1. Pinacoteca di Brera – Milano https://pinacotecabrera.org/

2. Galleria degli Uffizi – Firenze https://www.uffizi.it/mostre-virtuali

3. Musei Vaticani – Roma http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/it/collezioni/catalogo-online.html

4. Museo Archeologico – Atene https://www.namuseum.gr/en/collections/

5. Prado – Madrid https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-works

6. Louvre – Parigi https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne

7. British Museum – Londra https://www.britishmuseum.org/collection

8. Metropolitan Museum – New York https://artsandculture.google.com/explore

9. Hermitage – San Pietroburgo https://bit.ly/3cJHdnj

10. National Gallery of art – Washington https://www.nga.gov/index.html

