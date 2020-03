Coronavirus: è morto Luca Targetti, ex responsabile cast del teatro alla Scala. Ricoverato da poco all’ospedale, era risultato positivo al Coronavirus.

Muore all’età di 62 anni Luca Targetti. Per diverso tempo responsabile cast alla Scala di Milano. L’ex responsabile cast del Teatro, poi agente di diversi artisti, era stato ricoverato in ospedale ed era risultato positivo al Coronavirus. Il cordoglio del Sovrintendente Dominique Meyer, di Riccardo Chailly, direttore musicale e di tutti i lavoratori del Teatro è stato manifestato via social dalla pagina Facebook del Teatro alla Scala.

Luca Targetti è stato il responsabile delle compagnie di canto del teatro a partire dal 1997, per poi avviare la sua nuova attività di agente di numerosi (e importanti) artisti. Il Teatro, attraverso il post pubblicato, ha definito l’ex responsabile cast come un vero e proprio “punto di riferimento per le direzioni artistiche”.

Le parole di cordoglio di Dominique Meyer

Toccanti le parole del Sovrintendente alla Scala, Dominique Meyer, riportate dalla pagina Facebook del Teatro. Meyer ha parlato di Luca Tagetti definendolo un “amico per più di vent’anni”. Lunghe le chiacchierate tra i due a seguito dei concorsi di canto, ricoprivano il ruolo di giudici.

Quella di Luca Tagetti è, come ricordato da Dominique Meyer, una perdita importante per tutto il mondo dell’opera. Il pensiero e le parole di dolore del Sovrintendente alla Scala vanno poi a tutti quelli che hanno conosciuto Luca Targetti e sono stati suoi amici.

F.A.