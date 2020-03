Emergenza Coronavirus: dura la nota del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che chiede all’Europa solidarietà, non ostacoli.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha scritto una nota, pubblicata anche sul profilo Twitter del Quirinale, in cui, analizzando la difficile situazione attraversata dal Paese a causa dell’emergenza Coronavirus, chiede iniziative di solidarietà all’UE e non misure di ostacolo.

L’Italia, come il resto d’Europa d’altronde, sta attraversando un periodo molto difficile. Ma, come fa intendere il Presidente della Repubblica nella sua nota, l’esperienza italiana nella lotta all’espansione del virus, sarà con ogni probabilità utile a tutta la Comunità Europea.

Mattarella all’UE: “Serve solidarietà, non ostacoli”

Le dure parole del Presidente Mattarella sono giunte, come riportato da La Repubblica, al termine di una giornata di tensione tra Roma, Bruxelles e Francoforte. In particolare, la disposizione della Banca Centrale Europea di non tagliare i tassi d’interesse, lasciandoli dunque inalterati, ha deluso le aspettative dell’Italia.

Nonostante le parole di rassicurazione della Presidente della Bce, Christine Lagarde, i mercati italiani sono in ribasso, con la borsa di Milano che ha chiuso con una perdita del 16,9%, come riportato anche da Skytg24.

Ciò che chiede il Presidente della Repubblica, nel bene e nell’interesse comune, è dunque uno spirito di collaborazione, con iniziative volte alla solidarietà e non “mosse che possano ostacolarne l’azione”.

