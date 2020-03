In Lombardia il Coronavirus ha causato migliaia di malati contagiati e centinaia di morti, ma l’assessore Gallera è ottimista sui tempi di ripresa

Sono giorni durissimi per l’Italia e per la Lombardia in particolare, alle prese con i focolai più importanti di epidemia di Coronavirus e con moltissimi malati gravi. Quella governata da Attilio Fontana è stata la prima regione totalmente chiusa con il primo decreto del 7 marzo, visto che la situazione degli ospedali lombardi negli ultimi giorni è molto vicina al collasso. Ma un messaggio positivo di ottimismo arriva direttamente dal consiglio regionale.

Coronavirus Lombardia, l’assessore Gallera ottimista: “8 giorni di clausura e potremmo farcela”

Da qualche giorno la Lombardia, così come ormai tutta italia, è totalmente blindata, con i cittadini rinchiusi in casa ad eccetto di spostamenti strettamente necessari (come lavoro, salute o procurarsi beni di prima necessità). Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha decretato la chiusura di molte attività fino al 3 aprile ed una quarantena forzata per tutti di almeno due settimane.

Ma un messaggio più ottimista è arrivato oggi dall’assessore al Welfare lombardo Giulio Gallera: “Da lunedì è cambiato il clima, e secondo me con 8 giorni di vera clausura potremmo farcela a sconfiggere il Coronavirus”. Gallera, intervistato da ‘Adnkronos’ afferma che “restare totalmente a casa per 8 giorni potrebbe consentire di superare la fase più critica“.

