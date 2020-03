Coronavirus in Italia, la prevenzione comporta diversi sacrifici, ma negli ultimi giorni sembra avere rallentato il propagarsi del contagio mortale

Coronavirus in Italia, la prevenzione funziona. Perché quelli che molti vedono come sacrifici, e in effetti in parte lo sono anche, stanno comincoado a dare i loro frutti concreti. Molto di più sapremo tra un paio di settimane, quando l’auto-quarantena generale sarà arrivata al suo culime. Intanto i primi numeri generano un cauto ottimismo.

Al di là delle cifre generali, quelle che fornisce soltanto Angelo Borrelli come commissarfio per l’emergenza Coronavirus, ci sono anche i grtafici. Come quello elaborato dal professor Nicola Casagli dell’Università di Firenze che, tra le altre cose, si occupa anche di Protezione Civile.

Dal grafico che mostriamo in dettaglio qui sotto e che è aggiorenato ad oggi, 13 marzo, sembra emergere un dato chiaro. per la prima vpolta negli ultimi giorni la curva relativa ai morti effettivi comincia a discostarsi da quelle che erano le previsioni statistiche. In pratica a fronte dei 1.266 decessi registrato sino ad oggi, avremmo potuto essere almeno a 1.580. In concreto significa che grazie al senso civico, natirale o imposto poco importa. sono state risparmiate più di trecento vite. Solo nei prossimi giorni capiremo se sia questa la tendenza, ma appare già come dato relativamente confortante.

Coronavirus, le statistiche confermano che l’Italia ha imboccato la via giusta



Il bollettino di oggi parla chiaro: 250 nuovi decessi in Italia, persone morte con il Coronavirus (ma non per il Coronavirus, sempre meglio specificarlo). Dati che sono giocoforza figli del picco iniziale del contagio, quando in Italia il fenomeno non era ancora stato percecpito a dovere

Ma già nei giorni scorsi erano state pubblicate stime significative per comprendere meglio la tendenza. In particolare analizzando il peripodo tra il 21 febbraio al 9 marzo i dati erano chiari. Parlavano di 10.659 contagiati per il 10 marzo (con un picco massimo di 11.667 come limite superiore) e 14.196 per il 12 marzo (con una punta massima di 17.765). In realtà ieri, 12 marzo, i positivi al Covid-19 erano 12839.

Ma l’altro dato statistico importante era relativo al contagio potenziale. Ogni soggetto affetto da Coronavirus infatti rischiava di contagiare 2,85 persone. E queste, a loro volta, avrebbero potuto passare il virus ad altre 2-3 persone. Un numero maggiore rispetto alla scala stilata dall’OMS che andava da 1,4 a 2,. L’unico modo per ridurre il rischio contagio è azzerare, o almeno ridurre all’essenziale, i contatti con le altre persone. Un risultato che con le limitazioni imposte dal decreto del governo sta cominciando a maturare.

