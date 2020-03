Anche Giorgio Armani ha paura del pericoloso Coronavirus. Ma Re Giorgio è pronto a dare una mano al paese a ripartire una volta sconfitto il Covid-19.

Re della moda mondiale e simbolo dell’Italia nel globo, Giorgio Armani continua ad offrire il proprio sostegno al paese ed agli italiani. Infatti stamattina Re Giorgio ha mostrato nuovamente la sua vicinanza al paese dopo aver donato 1 milione e 250mila euro agli ospedali Luigi Sacco, San Raffaele e Istituto dei Tumori di Milano, all’Istituto Spallanzani di Roma e a supporto dell’attività della protezione civile.

Armani non è nuovo a queste iniziative, infatti oltre ad essere un icona nel mondo della moda è anche un grande filantropo. Re Giorgio ancora una volta è pronto ad accompagnare il proprio paese alla fine di questa crisi. Infatti ha rassicurato che una volta sconfitto il Covid-19 darà un ulteriore mano dal punto di vista economico al proprio paese.

Coronavirus, Giorgio Armani: “Aziende con grandi utili devono aiutare il paese”

Ma Giorgio durante la sua ultima intervista ha anche mostrato il suo lato umano affermando: “Sì, ho paura, come tutti credo. Ho paura per coloro che mi sono vicini ma anche per le persone sconosciute e lontane. Sono un essere umano, non una macchina“.

Ma il Re della moda è convinto che uscendo da questa crisi, l’interò paese ritroverà quell’orgoglio collettivo che lo contraddistingue e forse un pò perso nell’ultima decade. Inoltre Armani ha sostenuto la mossa del Governo di rallentare, ritenendola necessaria e considerandola come segno di forza.

Sulle sue donazioni agli ospedali Luigi Sacco, San Raffaele e Istituto dei Tumori di Milano, all’Istituto Spallanzani di Roma ha dichiarato: “Ho fatto la donazione nella speranza che il denaro venga usato al meglio. Non devo controllare: ho la massima fiducia. Far fronte all’emergenza è una necessità assoluta e impellente, ed è normale che la maggior parte delle risorse andranno usate lì“.

Infine Re Giorgio si è auspicato di trovare sostegno anche nelle altre aziende italiane con grandi utili, ritenendo necessario mostrare la propria vicinanza al paese durante questo periodo critico.

L.P.

