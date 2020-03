Coronavirus, parla il presidente dell’Istituto superiore di sanità. Silvio Brusaferro, presente solitamente nelle conferenze stampa in cui viene diramato il bollettino ufficiale delle 18.00, ha parlato quest’oggi ai microfoni del Corriere della Sera.

Il medico non ha dubbi: se operiamo tutti insieme, ce la faremo. Ecco quanto riferito a tal proposito: “Stiamo affrontando una sfida molto importante che passa attraverso l’impegno di ognuno di noi nel rispettare il distanziamento sociale, che significa stare distanti. Se tutti facessimo uno sforzo potremmo rallentare o modificare la curva di diffusione del virus e garantire ai più fragili di poter fruire della migliore assistenza possibile”.

Bisogna remare tutti nella stessa direzione, elemento fondamentale per evitare il tracollo totale: “Dobbiamo pensare che adesso siamo tutti parte attiva e che la nostra determinazione nell’adottare le misure è un passaggio decisivo per rallentare la progressione del virus. E quando dico decisivo voglio dire che tutte queste chiusure sarebbero poco efficaci senza il contributo dei singoli. L’auspicio è che con l’impegno collettivo il risultato venga raggiunto”.

Ecco cosa teme in particolare il professore: “Che il virus si diffonda velocemente, come è successo in Lombardia, e che porti un numero elevato di pazienti con un altissimo bisogno di assistenza in terapia intensiva. Bisogna garantire a tutti i malati critici la cura adeguata ed è questo il senso delle restrizioni”.

Ma adesso non bisogna prendere troppo in riferimenti i numeri, seppur spiacevole, dal momento che un primo bilancio lo si potrà tracciare solo tra un po’ di tempo: “Dobbiamo monitorare quotidianamente l’andamento dei casi e verificare l’efficacia delle misure messe in campo. Un primo bilancio non si potrà fare prima di un paio di settimane, il periodo dell’incubazione del virus”.

Dunque non devono nemmeno troppo preoccupare i 2.200 casi in più di ieri: “I dati non mi sorprendono. Non ci aspettavamo un’inversione di tendenza così immediata. Il 3 aprile l’epidemia non si sarà fermata ma speriamo di conoscere per quella data le curve della diffusione in base alle quali poter ritenere di averla messa sotto controllo”.

