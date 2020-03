Coronavirus, decreto da 15 miliardi: è questa la cifra che il governo starebbe per stanziare comn misure a favore di lavoratori e assunzioni

Coronavirus, decreto da 15 miliardi in fase di definizione. Sarebbe questa la cifra che il governo è pronto a mettere sul piatto per sostenere l’economia fiaccata dall’emergenza. Le rassicurazioni sostanziali dell’UE ci sono e il pacchetto con le nuove norme dovrebbe arrivare in Consiglio dei ministri entro fine settimana. Anche perché i tempi sono ristretti e diverse categorie hanno bisogno di risposte.

Tantissimi i provvedimenti sul piatto, a cominciare dagli ammortizzatori sociali estesi tutto il territorio nazionale. Particolare attenzuione per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativ. Potranno presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di cassa integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario. Dovranno indicare come causale ‘emergenza Covid-19’, al massimo per un periodo di nove settimane”.

Dovrebbe essere previsto anche un congedo parentale per i genitori di figli sino a 14 anni che hanno dovuto affrontare la sospensione delle scuole. Un periodo straordinario pari a 10 giorni, senza riduzione della retribuzione. Se però, come riferisce l’Adnkronos, questi giorni di congedo sono utilizzati in parti uguali da entrambi i genitori, saranno incrementati di ulteriori cinque giorni.

Viene previsto anche un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting destinato ai nuclei familiari con figli minori fino a 14 anni. Come nel caso precedente, se si tratta di famiglie monogenitoriali, con il genitore che lavora nel campo sanitario o come ricercaore per il Civid-19, il bonus aumenta. E ci soni 500 euro a favore di coloro che svolgono le funzioni di caregiver familiare, per le persone non autosufficienti.

E ancora, estensione del Fondo di solidarietà mutui prima casa che permette la sospensione fino a 18 mesi del pagamento delle rate per mutui ipotecari. Oltre a questo, proroga del termine di presentazione delle domande di disoccupazione agricola. Passerò dal 31 marzo al 1° giugno 2020

Decisioni importanti anche per il personale sanitario. Per il 2020 saranno incrementate le risorse destinate al pagamento degli straordinari. Ovviamente i destinatori sono tutti quelli direttamente impegnati nelle attività di contrasto all’emergenza del Covid-19. A supporto del personale, previsto anche l’arruolamento con frma di 1 anno per medici e infernieri militari (dovrebbero essere poco più di 300 in tutto).

Il fondo all’Istituto Superiore di Sanità, in prima linea nella prevezione e ricerca del Coronavirus, sarà aumentato di 4 milioni di euro. Inoltre almeno fino al termine dello stato di emergenza il Capo della Protezione Civile avrà un potere in più. Potrà disporre, la requisizione in uso o in proprietà, da pubblici o privati, di presidi sanitari e medico-chirurgici e di qualsiaisi bene mobile per aumentare il numero dei letti.

Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano potranno attivare aree sanitarie anche temporanee sia all’interno che all’esterno di strutture di ricovero. Eventuali lavori di adeguamento esuleranno dai piani regolatori locali, trattanfodsi di emergenza nazionale.