Tempi difficili quelli del Coronavirus, con l’ultimo decreto molte attività sono state chiuse e molti lavoratori sono costretti a rimanere a casa. Ecco chi può andare a lavorare e chi no, nel weekend

In tempi difficili come questi, c’è bisogno di massima chiarezza. Causa Coronavirus tante attività hanno chiuso, molte altre sono ancora aperte per garantire a tutti i cittadini di poter usufruire del minimo indispensabile. Ma cosa cambia nel weekend? Chi può andare a lavorare e chi no?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Coronavirus, 10 musei da visitare da casa: tour virtuali

Coronavirus, chi può andare a lavorare

Con il DPCM – Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – dell’11 marzo, Giuseppe Conte è stato molto chiaro su quali attività fossero ancora concesse e quali no. Questo weekend sarà concesso a tutto il personale operativo nei supermercati ad andare a lavoro, ovviamente munito di autocertificazione. Cassiere, scaffalisti, magazzinieri, e tutti coloro impiegati nei negozi d’alimentari potranno andare a lavorare per garantire beni di prima necessità. Anche le farmacie, parafarmazie ed i negozi per animali saranno aperti, così da garantire supporto per sé stessi e per i propri migliori amici. Restano aperte inoltre edicole e tabaccai che rispettano le dovute norme di sicurezza.

Inutile, ma onorevole menzione, va a tutti coloro che sono impegnati nella lotta al Coronavirus. Medici, infermieri, operatori socio sanitari, saranno tutti operativi per dare una speranza al popolo italiano. Con loro non si fermano neppure le forze dell’ordine, Carabinieri, Polizia, Vigili Urbani, Guardia di Finanza, e tutti coloro che garantiscono un servizio necessario per gli italiani.

Come previsto dal DPCM dell’11 Marzo, inoltre, restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, distributori di benzina, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi. Quindi ogni operaio, dirigente o amministratore rientrante in una delle categorie, sarà in servizio questo weekend.

LEGGI ANCHE > > > Autocertificazione Coronavirus per gli spostamenti: come funziona

Coronavirus, chi non può andare a lavorare

Il DPCM – Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – dell’11 marzo firmato da Giuseppe Conte è molto chiaro anche su chi NON può andare a lavorare. Con la chiusura di barbieri, parrucchieri e centri benessere, resta chiaro che tutti coloro impiegati in queste attività debbano restare a casa. Come loro anche tutti i camerieri, chef e tutto il personale impiegato in attività quali pub, ristoranti, pizzerie, gelaterie e pasticcerie. Non sarà consentito neppure effettuare consegne a domicilio.

ATTENZIONE AI CENTRI COMMERCIALI. Tutti i centri commerciali dovranno chiudere per il weekend per evitare la calca di persone che generalmente si verifica durante i fine settimana italiani.

<<< Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>>