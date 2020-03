Arriva il bollettino ufficiale riguardo il coronavirus da parte del capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, per oggi 13 marzo

Ecco il quotidiano bollettino medico del capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli: “Abbiamo 181 guariti in più oggi, registriamo invece 2116 casi in più rispetto ad ieri. 14955 i casi totali. Di questi 6201 sono in isolamento e 1328 sono in terapia intensiva, sempre il 10% delle persone affette da coronavirus. Abbiamo avuto 250 decessi”.

Coronavirus, il bollettino della Protezione Civile nel dettaglio

I dati ufficiali della Protezione Civile in merito ai contagi da coronavirus parlano di 14955 persone positive attualmente (17660 dall’inizio dell’epidemia). Sono decedute in totale 1266 persone, mentre 1439 sono guarite. I tamponi fatti invece 97488. Tra le regioni, è sempre la Lombardia quella con più positivi, segue l’Emilia Romagna e poi il Veneto. Rispettivamente hanno 7732, 2011 e 1453 persone contagiate.

