Coronavirus, arrivati i medici cinesi in Italia: “Siamo qui per aiutarvi, insieme ce la faremo”. Anche il ministro degli Esteri Di Maio esprime la propria soddisfazione

La Cina corre in soccorso dell’Italia. Una spedizione di medici asiatici specializzati nella cura del Coronavirus è appena atterrata a Fiumicino per dare manforte al nostro paese nell’affrontare l’emergenza. Non solo personale medico ma anche forniture di mascherine e disinfettanti, tutto ciò di cui c’è bisogno per sostenere il nostro sistema sanitario, ormai quasi al collasso. Un sostegno spontaneo da parte della Repubblica Popolare che stride con quanto sta avvenendo in Europa, con decisioni al quanto discutibili sia a livello politico che economico. Nel nostro continente si continua a ragionare per compartimenti stagni, senza trovare soluzioni significative.

Un bell’esempio arriva appunto da chi è distante geograficamente ma vicino nel pensiero. Il presidente Xi Jinping ha voluto far sentire la sua vicinanza al nostro paese, così come sottolineato dal ministro degli Esteri Di Maio, attraverso una diretta su Facebook: “Questa è quella che possiamo definire solidarietà“.

Coronavirus, arrivati in Italia i medici cinesi: “Insieme ce la faremo”

Il volo della China Eastern, un Airbus A-350 proveniente da Shanghai, è atterrato nella notte a Fiumicino. Lo staff dei medici specializzati nella cura del Covid-19 è composto di 9 unità: 6 uomini e 3 donne.

Nel gruppo sono presenti varie figure professionali tra cui rianimatori, pediatri, infermieri e virologi. Alla guida della spedizione il vicepresidente della croce rossa cinese Yang Huichuan, e dal professore di rianimazione cardiopolmonare, Liang Zongan.

Tra i materiali trasportati ci sono 9 bancali di ventilatori, materiali respiratori, elettrocardiografi, diverse migliaia di mascherine e disinfettati. La croce rossa italiana ha preso in consegna il materiale e lo distribuirà con l’aiuto del Governo nei luoghi dell’emergenza.

