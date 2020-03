Chiara Ferragni attacca Kendall Jenner. La famosissima influencer made in Italy ha deciso di alzare la voce online e di spiegare cosa sia esattamente il coronavirus.

Chiara Ferragni sta contribuendo in maniera importante per combattere il coronavirus. Come vi abbiamo fatto vedere negli scorsi giorni, infatti, la donna e Fedez hanno deciso di iniziare una campagna di raccolta fondi per cercare di finanziare alcune strutture ospedaliere, in situazioni critiche e sommerse dai pazienti. La biondissima esperta di marketing ha anche cercato di sensibilizzare l’opinione pubblica con dei video e dei post, condividendo il messaggio delle istituzioni di restare a casa ed evitare il diffondersi della malattia proveniente da Wuhan. Per questo la donna si è sentito subito attaccata quando una famosa modella americana ha minimizzato la cosa definendo il COVID19 come “una fott*** influenza“.

Chiara Ferragni attacca Kendall Jenner: “Coronavirus non è influenza”

Chiara Ferragni non ha perso tempo e subito ha attaccato Kendall Jenner, la famosa ragazza dello show “Le Kardashian“. La Jenner ha voluto fare un video in cui minimizzava il problema relativo al coronavirus, sostenendo che si trattasse di un semplice raffreddore, e non qualcosa per cui andare in paranoia. L’italiana è scesa in campo, attaccando la ragazza americana. Di seguito le sue parole.

“Vi prego, voi grandi personaggi come @kendalljenner, non dovete sottovalutare il problema e non dovete condividere messaggi errati. Non fate l’errore che abbiamo fatto anche noi prima.

Tutti eravamo certi che fosse una semplice fot***a influenza per la maggior parte delle persone, ma abbiamo imparato nel modo più difficile che non è così. nostri ospedali stanno collassando perché tante persone hanno bisogno di essere ricoverate o peggio, di terapia intensiva, stando attaccate alle macchine per la respirazione. Per favore, uniamoci in questa lotta e non diffondiamo il messaggio sbagliato”.

