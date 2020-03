A Scafati, nel salernitano, è stato scoperta scoperta una villa adibita a ristorante abusivo per una festa: infrante anche le norme per il coronavirus

La guardia di finanza ed i carabinieri stamane hanno scoperto a Scafati, nel salernitano, una villa adibita a ristorante abusivo. Questa struttura, quindi non in regola, l’8 marzo ha anche preparato un menu a prezzo fisso, cena al tavolo, musica e personale. Proprio come se fosse un locale con la licenza.

Scafati, multa e denuncia per il proprietario della villa

Quando le fiamme gialle hanno fatto irruzione, hanno trovato camierieri, commensali, responsabile di sala, cuochi ed una cucina con le dovute attrezzature professionali. Chiesti i documenti, la scoperta dell’abusività. E’ scattata quindi una multa da 15 mila euro. Inoltre, ancora, l’energia elettrica veniva prelevata dalla rete pubblica. L’allaccio, pericoloso, era stato collegato un by-pass ad alcuni pannelli fotovoltaici, in maniera artigianale. Il proprietario della villa è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore per il reato di furto aggravato di energia elettrica e per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità di Governo. La festa infatti non rispettava nemmeno le norme di sicurezza dettate dal decreto del premier Conte.

