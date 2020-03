Un pacco bomba dei tre recapitati ieri era indirizzato ad un ex militante di Casapound di Viterbo, condannato a 3 anni di reclusione

Nella giornata di mercoledì nel Lazio sono stati rinvenuti tre sospetti pacchi bomba, nelle province di Roma e di Viterbo, molto simili a quelli che nei giorni scorsi avevano provocato tre feriti. In particolare il plico bomba intercettato nel centro di smistamento di Ronciglione, comune del viterbese, era indirizzato a Francesco Chiricozzi, ex militante e consigliere comunale di Casapound, condannato a 3 anni di carcere.

Pacco bomba a Viterbo, il destinatario era un ex militante di Casapound

Secondo quanto scoperto dalle indagini condotte dal procuratore Francesco Caporale e dal sostituto Francesco Dall’Olio il pacco bomba era indirizzato a Chiricozzi, condannato in primo grado a 3 anni di reclusione con l’accusa di stupro. Sul pacco è stato trovato il nome dell’avvocato di Riccardo Licci, un altro condannato per la violenza sessuale avvenuta in un locale di Viterbo.

Secondo quanto sostenuto dagli inquirenti non ci sarebbe nessun rapporto di conoscenza tra i 10 destinatari dei plichi bomba recapitate nelle provincie di Roma, Viterbo e Rieti negli ultimi giorni. I pacchi sarebbero stati confezionati dalla stessa persona, ordigni rudimentali atti a ferire ma non sufficienti ad uccidere. Al momento la pista anarchica sembra quella più percorribile.