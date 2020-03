Il sindaco di Boscoreale, Giuseppe Balzano, ha postato un video sul web che ha mandato in confusione molte persone ed è diventato virale

In sindaco di Boscoreale, nel napoletano, Giuseppe Balzano ha fatto un video appello per la popolazione sul web. Anziché, però, chiarire le idee dei cittadini non ha fatto altro che risultare esilarante nonché confusionario.

Coronavirus, il sindaco di Boscoreale manda tutti in confusione: il video

Il primo cittadino, oltre a chiamare il virus “coronaROvirus”, non è chiaro quando spiega il tipo di malattia. Chiama infatti in causa anche i siero positivi che nulla c’entrano con tutto ciò. Infine, non riesce a dire correttamente “fake news”, ma dice “fac“.

L'esilarante appello del sindaco di Boscoreale sul CORONAROVIRUS e i SIEROPOSITIVI… Pubblicato da Stylo24 su Mercoledì 11 marzo 2020

