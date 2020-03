Alcune immagini pubblicate su Twitter da un ricercatore della NASA mostrano come sia calato lo smog nel Nord Italia durante l’ultimo mese

Gli effetti negativi del Coronavirus sono ovviamente sotto l’occhio di tutti. Si tratta di una pandemia che sta colpendo ogni angolo del mondo. L’Italia è sicuramente uno dei paesi che più sta subendo le conseguenze della malattia, con un numero di contagi superiore ai 10 mila. Una magra consolazione per tutto quello che sta succedendo arriva da una ricerca effettuata da Santiago Gassò, un ricercatore della NASA e dell’Università di Washington. Grazie ad alcune immagini riprese a satellite, infatti, si può notare un calo molto importante dei livelli di smog nel Nord del nostro Paese, parecchio simile a quello registrato qualche settimane fa in Cina per lo stesso motivo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Serie A, un altro giocatore risultato positivo al Coronavirus

Coronavirus, le immagini del satellite sullo smog nel Nord Italia

La ricerca effettuata da Santiago Gassò mostra come nel Nord Italia il livello di smog si sia abbassato in maniera molto evidente, portando risultati positivi nei dati raccolti. Dei sensori Tropomi montati a bordo di un satellite hanno infatti rilevato come la nube di biossido di azoto (evidenziato da nube rossa in foto) si sia progressivamente ridotta. Questo gas nocivo viene principalmente emesso dalla combustione dei motori nei veicoli e dalle industrie in attività. L’ultimo mese è stato ovviamente caratterizzato dalla chiusura delle scuole, sospensione di diverse attività lavorative, restrizioni varie e zone rosse, fino ad arrivare alla quarantena di pochi giorni fa. I risultati sono quelli mostrati dalle immagini rilevate a satellite da Santiago Gassò: un calo drastico del livello di smog nel Nord Italia, così come c’è stato in Cina poco meno di un mese fa.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Coronavirus, i nuovi numeri: 10.590 contagi e 827 morti in totale. Trump sospende i voli con l’UE – DIRETTA