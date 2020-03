Il grido di protesta dei farmacisti al governo del proteggersi dal rischio Coronavirus: “Mancano le mascherine, saremo costretti a chiudere”

Prosegue ormai da quasi in mese l’emergenza Coronavirus in Italia, con il bilancio che delle persone contagiate che ha raggiunto numeri inimmaginabili fino a qualche giorno fa. Ora gli italiani fanno corse sfrenate e code lunghissime per accaparrarsi dispositivi di protezione come le mascherine e disinfettanti, in qualche posto ormai introvabili. La scarsità di questa risorse, in questa fase, sta penalizzando soprattutto medici e farmacisti, tra le poche categorie che devono garantire, ovviamente, il servizio in questa situazione molto delicata.

Coronavirus, i farmacisti lanciano la protesta al governo: “Senza mascherine dovremo chiudere”

Il presidente di Federfarma Marco Cossolo ha lanciato l’allarme, rinvolgendo un appello al Governo e in particolare al Ministro della Salute Roberto Speranza. “Mancano le mascherine per i farmacisti, dovete proteggerci, altrimenti saremo costretti a chiudere”. Non solo dalla voce ufficiale ma in questi giorni arrivano segnalazioni di molti farmacisti che autonomamente scrivono al governo per cercare di risolvere anche questo problema. “Non è un paese civile quello che obbliga le farmacie e gli alimentari a rimanere aperti e non garantisce a coloro che vi operano le condizioni di sicurezza” tuona Cossolo.

Il mondo dei farmacisti è in rivolta, perché le mascherine FFP3, quelle ritenute più efficaci contro il contagio del Coronavirus, non sono reperibili e qualcuno minaccia di chiudere se prossimamente il governo non si attiverà per ottemperare alle loro sacrosante richieste.