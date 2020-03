Coronavirus, oltre 2 mila persone denunciate per violazione delle restrizioni: ecco quanto accaduto dopo le nuove disposizione del Governo.

La maggior parte delle attività commerciali chiuse, fatta eccezione per farmacie e parafarmacie, supermercati, tabacchi ed edicole. Il divieto di uscire di casa, se non per casi eccezionali e per motivi lavorativi: sono alcune delle nuove disposizioni scelte dal premier Giuseppe Conte dopo la crescita dell’emergenza Coronavirus in Italia. C’è, però, qualcuno che non riesce ancora ad rispettarle e in queste ore si registrano un bel po’ di denunce da parte delle forze dell’ordine.

Coronavirus, denunce e scioperi in Italia

Secondo quanto riportato dal Viminale, sarebbero addirittura 2.162 le persone denunciate per violazione delle restrizioni disposte dai provvedimenti per l’emergenza Coronavirus. Il bilancio è stato pubblicato dal Viminale sul sito del ministero. Oltre 105 mila le persone controllate, mentre le verifiche negli esercizi commerciali ammonterebbero a 18.994. Una curiosità: sarebbero 35 le persone denunciate per aver dichiarato il falso nell’autocertificazione valida per qualsiasi tipo di spostamento. Secondo quanto riportato dal sito dell’Ansa, si registrerebbero inoltre i primi scioperi nelle fabbriche al Nord anche in virtù del’aumento del numero di contagi.