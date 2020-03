Grande solidarietà dall’Associazione Culturale no profit La Luce di Maria che organizza una raccolta fondi per la sanità per affrontare il problema Coronavirus

La gravità della situazione Coronavirus ha colpito il cuore di tutti, italiani e non. Sono tantissime i movimenti organizzati per esprimere massima solidarietà nei confronti del popolo italiano messo in ginocchio dal virus. Più di 15mila i casi totali sulla penisola, medici, infermieri e assistenti sanitari stremati dall’emergenza Covid-19. Di fronte alle tante immagini – testimonianza di un lavoro faticoso da parte della sanità italiana – l’Italia si è subito messa in moto.

Così anche l’Associazione Culturale no profit La Luce di Maria ha voluto dare il proprio contributo attraverso il portale di donazioni GoFundMe.

Coronavirus, l’iniziativa de La Luce di Maria

L’Associazione no profit La Luce di Maria ha pubblicato la propria richiesta di donazione sulla piattaforma GoFundMe.

I fondi saranno destinati alll’Ospedale Spallanzani di Roma, centro di eccellenza nella lotta alle malattie infettive, per:

• acquisto di apparecchiature cliniche diagnostiche per il miglioramento delle cure al paziente;

• acquisto di strumentazione per agevolare il lavoro degli operatori;

• affidamento di servizi e lavori di supporto quali:

–> trasporti

–> smaltimenti

–> disinfezione ambientale

–> riqualificazione logistico-strutturali

