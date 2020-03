I recenti studi relativi al Coronavirus hanno evidenziato un rischio di malattia molto più elevato per i fumatori. Ad annunciarlo è l’ISS, mediante Comunicato.

In piena emergenza Coronavirus, l’ISS si è espresso, attraverso un Comunicato, in merito alla situazione dei fumatori, che, da quanto si apprende è molto più delicata di quella dei non fumatori. Se già di per sé il fumo di tabacco grava principalmente sulle vie respiratorie e polmonari, studi recentissimi, relativi al CoVid-19 esprimono un rischio molto più alto per chi fuma.

Il Comunicato dell’Istituto Superiore di Sanità ha fatto poi riferimento anche alla gestione delle terapie intensive, questo perché dai dati emersi dagli studi, un terzo in più dei fumatori risultati positivi al tampone del Coronavirus, presenta una situazione grave, che spesso necessita di un posto in terapia intensiva.

Coronavirus, ISS: “Importante cessare di fumare”

L’appello dell’Istituto Superiore di Sanità dimostra quindi l’importanza di bloccare il consumo di questi prodotti, emettendo anche dei dati relativi alla mortalità. In base a quanto emerge dagli studi, si evince come il tasso di mortalità tra gli uomini raggiunge i 4,7%, mentre tocca il 2,8% tra le donne.

Prendendo come esempio proprio la situazione italiana, l’ISS dimostra come nel nostro Paese il numero di fumatori è di 11,6 milioni. Tra questi, 7 milioni tra gli uomini e 4,5 milioni tra le donne. Si tratta del 22% della popolazione, un dato elevatissimo, se si pensa all’alto rischio tra coloro che risultano positivi al CoVid-19.

L’ISS ha infine fatto riferimento ai numerosi Centri antifumo presenti su tutto il territorio nazionale. Seppur negli ultimi anni il numero di persone che tentano di smettere di fumare sia in calo, è importante essere a conoscenza delle numerose strutture che possono aiutare i fumatori a cessare il consumo di prodotti da tabacco.

