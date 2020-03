Il Coronavirus non frena i piani di Greta Thunberg, che lancia l’iniziativa: gli scioperi e le proteste per il clima saranno effettuate online

A circa un anno dal via del ‘Fridays for future‘, l’iniziativa giovanile di scioperi lanciati dall’attivista Greta Thunberg, ci sarà lo stop delle manifestazioni. Il Coronavirus impone di misure di sicurezza importanti in tutto il mondo e non sarà possibile affollare le piazze per manifestare contro i cambiamenti climatici dovuti all’inquinamento. Così la 17enne svedese ha lanciato un’altra iniziativa: protestare online.

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, oltre 2mila persone denunciate per violazione delle restrizioni

Il Coronavirus non ferma Greta Thunberg: la protesta per il clima si sposta sui social

Domani, come tutti i venerdì, avrebbe dovuto esserci lo sciopero dei giovani per manifestare contro l’inquinamento e i cambiamenti climatici nel mondo, ma su iniziativa di Greta la protesta sarà digitale. Migliaia di studenti nel mondo si riuniranno virtualmente sulle piattaforme social, per rispettare le norme vigenti in alcuni paesi, soprattutto l’Italia, per il rischio Covid-19.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Benevento, nel palazzo si combatte il Coronavirus con l’allegria – VIDEO

“Nei prossimi venerdì unitevi allo sciopero digitale e postate le vostre foto con l’hashtag #ClimateStrikeOnline” ha scritto su Twitter l’attivista si Stoccolma, che poi continua: “Gli esperti ci dicono di non scendere in piazza per rallentare la diffusione del Coronavirus, raccomando a tutti di fare come ci dicono. Dobbiamo agire con solidarietà verso le persone più vulnerabili e nell’interesse della collettività“. Il 15 marzo 2019, quasi un anno fa, lo sciopero per il clima divenne globale, coinvolgendo milioni di studenti e giovani in tutti i paesi. Ora, però, l’ermergenza Covid-19 costringerà a manifestare virtualmente.