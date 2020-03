Coronavirus, la Croce Rossa in queste settimane non svolge solo un ruolo di soccorso. I suo operatori diventano dei veri assistenti per i più bisognosi

Coronavirus, la Croce Rossa in questi giorni sta impegnando tutto il suo personale per soccorrere i malati. Una missione che è quella di sempre, ma con ritmi e impegno ancora più massacrante. Però uomini e donne in rosso hanno deciso di fare anche qualcosa in più.

Grazie ad un accordo con Federfarma infatti il personale della Croce Rossa ha aumentato il servizio di consegna dei farmaci a domicilio per le persone in difficoltà. Un’attenzione rivolta in particolare agli over 65 o alle persone non autosufficienti. Ma anche ai soggetti affetti da sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (cioè una temperatura superiore a 37,5°). E infine chi deve sottostare alla misura della quarantena o chi sia risultati positivo al virus.

Questo servizio è attivo su tutto il territorio nazionale e funziona molto semplicemente. Basta che il destinatario attivi la richiesta chiamando il numero verde 800 06 55 10 (attivo sette giorni su sette, 24 ore al giorno). Così verrà contattato il comitato della Croce rossa più vicino all’utente. I volontari ritireranno la ricetta presso lo studio medico. Oppure in alternativa recuperano il numero della ricetta NRE e il codice fiscale del destinatario del farmaco andando poi in farmacia.

I medicinali saranno consegnati in busta chiusa all’utente, che pagherà direttamente a loro l’eventuale prezzo, già corrisposto alla farmacia. Il servizio di consegna è assolutamente gratuito e garantisce di avere lo “scontrino fiscale parlante” da utilizzare per le detrazioni fiscali.

Coronavirus, la Croce Rossa porta anche la spesa a casa di chi soffre



Non solo medicinali però nei servizi domiciliari che i volontari della Croce Rossa garantiscono in questi giorni. Il personale infatti è disponibile anche per portare la spesa al domicilio di anziani soli e delle persone immunodepresse. Sono soggetti ai quali è assolutamente proibitio uscire di casa per l’emergenza Coronavoirus, ma non per questo devono sentirsi penalizzate. In questo caso basterà contattare il numero verde 800 06 55 10.

Gli operatori della Croce Rossa però rispondono anche per dare informazioni sui comportamenti corretti da rispettare per prevenire il contagio. Insieme a questi anche i passi da seguire in caso di contatto stretto con soggetti positivi. Tutte le richieste prevedono l’intervento telefonico dei medici per una prima assistenza e per arrivare lle strutture ospedaliere. Allo stesso modo è disponibile un servizio di supporto psicologico per affrontare tutto quello che deriva dall’emergenza.