Il Coronavirus non risparmia neanche il mercato delle criptovalute. Così come le borse di mezzo mondo, anche gli asset digitali subiscono cali vertiginosi.

Risveglio amarissimo per i possessori di criptovalute. Solo nelle ultime 24 ore bruciato anche il 30 per cento del valore. Con l’OMS che ha dichiarato la pandemia globale cresce l’incertezza sui mercati e il panico tra gli investitori. Il solo Bitcoin ad esempio ha riportato un calo del del 19.3%, attestandosi al momento in cui scriviamo a 6323 dollari.

Come spesso accade in questi mercati il panico non fa che generare altro panico, generando un effetto valanga che non risparmia praticamente nessuno. La tentazione di approfittare della situazione è certamente forte, acquistando a prezzi di saldo, ma senza un segnale che evidenzi un cambiamento del trend il rischio è elevatissimo.

Coronavirus, criptovalute a picco: prezzi di saldo ma il rischio è altissimo

Basta dare un’occhiata ai prezzi dei principali asset per rendersi conto che non c’è praticamente nessuna criptovaluta a salvarsi dal crollo. Se Bitcoin (BTC) “se la cava” con un -19.3% va di gran lunga peggio per Ethereum (ETH), al momento in calo del 28.82% solo nelle ultime 24 ore.

Si accodano al trend altri dei nomi più noti al grande pubblico: -22.12% per XRP (XRP), -28.65% per Bitcoin Cash (BCH), -24.98% per Litecoin (LTC) e ancora -27.18% per EOS (EOS), solo per citarne alcuni.

Pareri contrastanti sul web: grande opportunità o inizio di una lunga crisi?

That’s a #bitcoin crash they will be talking about for years to come. — Bob Loukas (@BobLoukas) March 12, 2020

La grande community online che ruota attorno all’universo delle criptovalute non ha tardato a esprimere le sue perplessità. Da una parte c’è chi vede questo crollo come l’occasione della vita, in cui accumulare a basso costo in attesa di tempi migliori, e dall’altra chi mette in guardia dall’agire di istinto.

Non è di fatto possibile sapere quando si arriverà a un potenziale bottom (fondo in inglese); comprare in questo momento rischia di esporre gli utenti ad ulteriori perdite nei prossimi giorni o settimane. L’unico consiglio che è sempre valido è quello che dovrebbe essere già noto a tutti: in un mercato ad altissima volatilità come questo, investire esclusivamente quello che si è disposti a perdere, senza incorrere in difficoltà economiche.

