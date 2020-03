Causa Coronavirus chiudono tutti i negozi, fatta eccezione per farmacie e supermercati. A lavoro solamente gli operai delle fabbriche e dei cantieri.

Il nuovo decreto per la sicurezza manda a casa tutti i lavoratori, tranne gli operai. Con le nuove misure saranno aperti solamente i rivenditori di beni di prima necessità come negozi di alimentari, distributori di carburanti e farmacie.

Ma il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha chiesto una continua produzione e quindi saranno impegnati a lavoro anche gli operai, a patto che il datore di lavoro garantisca la massima sicurezza.

Cresce però la perplessità su chi controllerà i lavoratori. Secondo le prime indiscrezioni, ci saranno alcune visite dell’Ispettorato del Lavoro, ma niente al momento appare sicuro. Perplessità anche sulla capacità degli imprenditori nell’affrontare con responsabilità l’emergenza sanitaria.

Così nelle ultime ore i sindacati CISL, UIL e CGIL hanno emanato una nota. Nella nota congiunta si può leggere: “Pensiamo ia il momento di concordare una riduzione modulata (dal rallentamento fino alla sospensione momentanea) della attività lavorativa manifatturiera e dei servizi, utilizzando al tal fine gli ammortizzatori sociali legislativamente disponibili o che saranno resi disponibili dai provvedimenti che sono in discussione e, ove se ne conviene, gli strumenti previsti dai CCNL”.

La nota concordata dai tre sindacati si conclude facendo cenno alla sicurezza sul lavoro: “Lavorare in sicurezza e tutelare la salute nei luoghi di lavoro per sconfiggere il Virus sono la condizione necessaria per rilanciare, il più presto possibile, la nostra economia e difendere l’occupazione“.

Coronavirus, l’USB chiede la sospensione delle attività

Ma dopo la decisione presa dal Governo, non si sedano le polemiche. Secondo il segretario della Fim Cisl, Marco Bentivogli, ancora oggi molti imprenditori non prendono molto seriamente la diffusione del virus. Questo però è rischioso, visto che potrebbero aumentare proprio così i casi di contagio.

Proprio Bentivogli nelle ultime ore ha denunciato: “E’ di assoluto buonsenso, dopo le nostre segnalazioni, il provvedimento di Fca di chiudere temporaneamente gli impianti di assemblaggio per 3 giorni e riprendere appena saranno messi a norma, secondo l’ultimo Dpcm 9 marzo“.

Allo stesso tempo anche l’USB ha chiesto la temporanea sospensione delle attività produttive, proprio per il rischio che alcuni operai possano contrarre il Covid-19.

In una nota, l’Unione Sindacale di Base proclama: “I datori di lavoro, pur oggetto di disposizioni dettagliate per l’adozione di misure di protezione e prevenzione, si limitano ad adottarle in minima parte, aggiornando i DUVRI (documento unico per la valutazione dei rischi da interferenze) su livelli di rischio molto bassi” – continua l’USB nella nota – “Il governo dia ai datori di lavoro indicazioni e prescrizioni precise, univoche, adeguate e urgenti, superando la discrezionalità delle aziende, per salvaguardare la salute dei dipendenti. Le vite dei lavoratori e delle lavoratrici valgono più dei profitti“.

Si riscalda così la vicenda, con gli operai che continueranno a lavorare nonostante il grande pericolo di contagio da Coronavirus. Vedremo se le note dei sindacati arriverà al Governo e se saranno nuovamente modificate le misure di sicurezza.

L.P.

Per rimanere sempre aggiornato sulla Cronaca, CLICCA QUI !