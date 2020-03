Stato di emergenza anche in Italia: il Coronavirus si estende a macchia d’olio e il numero di persone contagiate e vittime cresce, purtroppo, con il trascorrere delle ore. Il Governo, intanto, ha allargato la zona rossa a tutto il territorio nazionale. L’intera redazione di iNews24.it si occuperà dell’aggiornamento LIVE dello stato del virus in Italia.

Giovedì 12 marzo

07.00 – TOM HANKS E LA MOGLIE RITA WILSON POSITIVI AL CORONAVIRUS. I due si trovavano in Australia per girare un film sulla vita di Elvis Presley e sono stati messi subito in isolamento.

06.40 – Trump sospende tutti i collegamenti aerei con l’Unione Europea per 30 giorni. La misura del governo americano serve per contenere la diffusione del Covid-19, arrivato ormai quasi a quota 1000 casi negli Usa, con 37 vittime. Confermati invece i voli con il Regno Unito.

Mercoledì 11 marzo

21:25 – SEPULVEDA IN COMA: il noto poeta è in coma con respirazione assistita. Le attuali condizioni appaiono molto gravi

20:00 – Coronavirus, il nuovo bollettino medico: altri 196 vittime e 2.076 nuovi contagi

18.30 – E’ ufficiale: la FIS ha deciso di cancellare le tre gare finali della Coppa del Mondo femminile ad Are a causa del coronavirus. Il che significa che l’italiana Federica Brignone ha vinto ufficialmente il titolo mondiale.

18.00 – Ecco il nuovo bollettino medico diramato da Angelo Borrelli, Capo della Protezione Civile, in conferenza stampa: “Sono 196 decessi in più nelle ultime 24 ore. 2% nella classe di età tra i 50 e i 60 anni. Il resto nella classe di età più avanzata. Quello che voglio ricordare è che il numero di decessi che noi registriamo, hanno una serie di patologie oltre il coronavirus. Oltre il 78% ha patologie pregresse”.

E ancora: “I contagiati attualmente sono 10.590. L’incremento è dovuto perché oggi sono stati caricati anche una parte delle persone contagiate con esito positivo in isolamento domiciliare. Circa 600 sono ascrivibile alla data di ieri. Le persone totali in terapia intensiva dall’inizio a oggi sono 1.028 e i ricoverati con sintomi, sempre in totale finora, sono 5.538”.

15.30 – Coldiretti annuncia: “Chiusi agriturismi in Italia” – sarà possibile comunque effettuare ordinazioni con consegna a domicilio

14,45 – Siviglia-Roma, sfida di andata degli ottavi di Europa League, non si disputerà domani sera. La decisione presa dal club giallorosso dopo la decisione del governo spagnolo di cancellare tutti i voli da e per l’Italia. Anche il Getafe non raggiungerà Milano per la sfida contro l’Inter.

14,05 – Colpo di scena in Germania: positivo il difensore dell’Hannover, Timo Hubers. >>> LEGGI QUI L’ARTICOLO COMPLETO

13,50 – Ufficializzate dal Presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, le tre proposte nel caso il campionato di Serie A non potesse proseguire oltre il 3 aprile: non assegnazione dello scudetto, assegnazione dello scudetto, disputa di play-off e playout per lo scudetto e per le retrocessioni.

13,25 – Positivo un giornalista di Sky Tg 24: si tratta di Renato Coen, responsabile della redazione esteri. >>> LEGGI L’ARTICOLO

13,10 – Ecco quanto ammesso da Alessandro Favalli (calciatore positivo) a ‘Punto Nuovo Sport Show’: “In questo momento sto bene, la febbre è passata ho solo un gran raffreddore, sono in ripresa ed inizio a star bene. Il mio pensiero va ad alcuni dei miei familiari che sono positivi e possono stare peggio di me“.

12.48 – Il bollettino odierno dell’Ospedale Spallanzani di Roma parla di 73 casi positivi ricoverati. Tra questi 13 sono più gravi. 295 i pazienti dimessi.

12.19 – Sospensione delle rate dei mutui relativi alla prima casa per 18 mesi, in caso di riduzione o sospensione lavoro. Ad annunciarlo è Roberto Gualtieri, ministro dell’economia.

11:39 – MORTO PRESIDENTE ORDINE DEI MEDICI DI VARESE: Roberto Stella, 67 anni, è morto la notte scorsa all’ospedale di Como. Il presidente dell’ordine dei medici di Varese e medico di base a Busto Arsizio era stato ricoverato per difficoltà respiratorie dopo aver contratto il Coronavirus

10:57 – CONFINI CHIUSI E CONTROLLI: l’Austria chiude il Brennero, divieto d’accesso per gli italiani. Lunghe file e controlli minuziosi in Svizzera con lunghissime code nel Comasco

9.35 – Risultata positiva Nadine Dorries, ministra della salute britannica. Rinviata anche la partita di Premier Manchester City – Arsenal. Si tratta della prima partita di Premier rinviata per l’emergenza CoVid-19.

9.28 – Primi quattro casi di positività al CoVid-19 nello staff della Commissione europea. A darne l’annuncio è stata la Commissione stessa. Anche un collaboratore esterno risultato positivo. Si attende test per altre tre persone.

7.36 – Superati i 10.000 contagi in Italia, mentre le morti si attestano a 631. Intanto a Codogno per la prima volta non ci sono nuovi contagi.

Martedì 10 marzo

23.30 – Gli Stati Uniti si stanno avvicinando alla fatidica quota di 1.000 contagiati. Gli ultimi dati parlando di oltre 950 persone positive, con il numero delle vittime salito a 29.

23.15 – “Bergamo questa è per te. Non molla mai“. Con questa maglietta, Champions League, i giocatori dell’Atalanta hanno festeggiato. – ““. Con questa maglietta, sventolata alla fine della vittoria 4-3 a Valencia che ha blindato il passaggio ai quarti di finale di, i giocatori dell’hanno festeggiato.

23.00 – Claudio Pedrazzini, deputato del Gruppo Misto, è il primo parlamentare positivo al test del Coronavirus come rifersice l’ANSA. Pedrazzini, originario di Lodi, comuqnue ha comnfermato di stare bene. Intamto però quelli che siedono vicino a lui in Parlamento potrebbero fare il test.

22.54 – Cancellata la mezza maratona di New York, in programma per domenica 15 marzo. Erano previsti 25mila corridori per quello che risulta il primo grande evento cancellato in città.

21.50 – Dati clamorosi quelli che escono dall’analisi dell’Istituto Superiore della Sanità sul ceppo italiano del Coronavirus. Il contagio non è partito dalla Cina.

21.20 – Ottime notizie quelle chre arrivano oggi da Codogno, il primo entrato tristemente agli onori delle cronache per il Coronavirus. Nessun contagio registrato nella giornata di oggi e il sindaco, Francesco Passerini, tira un sospiro: “Siamo particolarmente felici di questo. Ma noi che siamo stati zona rossa del lodigiano, la quarantena l’abbiamo fatta seriamente. Quindi è per questo che ora assistiamo al calo”.

21.00 – Cina, chiusi tutti gli ospedali mobili a Wuhan, città del primo focolaio. Importanti progressi in Cina, dove il presidente Xi Jinping ha dichiarato che l’epidemia è limitata nella zona dell’epicentro.

20.30 – La UE non lascerà da soli i singoli Paesi che lottano contro il Coronavirus. Lo ha confermato in serata la presidente, Ursula von der Leyen, al termine del vertice straordinario con i 27 in videoconferenza. “Controlleremo che gli aiuti di stato arrivino alle aziende bisognose, e faremo pieno uso della flessibilità del Patto. Ci saranno linee guida entro il weekend”

19.40 – Imitando quanto deciso di altre compagnie aeree, Air Canada sospenderà i voli da e per l’Italia a causa dell’emergenza Coronavirus. L’ultimo volo per Roma da Toronto parte oggi, mentre l’ultimo volo da Roma a Montreal nè in programma domani.

19.15 – Anche Matteo Salvini ha rischiato di essere contagiato, ma non si sottoporrà al test. “Il tampone deve farlo chi ha i sintomi -. ha detto a Radio Radio – mentre io, grazie a Dio, prendo tutte le precauzioni del caso. Non sono mai stato in auto con il ragazzo della scorta poi risultato positivo”.

19.00 – Donald Trump non ha nessuna intenzione di sottoporsi al test per il Coronavirus. Nonostante nei giorni scorsi sia stato in contatto con due deputati repubblicani che si sono messi in quarantena, il Presidente americano non si abbatte: “Sto bene e non c’è alcuna ragione per fare il test”.

18.00 – Ecco il nuovo bollettino medico di Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile: “I guariti sono 280 in più. Abbiamo anche 168 decessi odierni e ci tengo a precisare che non si tratta di decessi da coronavirus, ma persone decedute che tra le diverse patologie avevano anche il coronavirus. Il numero delle nuove persone complessivamente positive è 529”. I numeri ufficiali e totali da inizio emergenza dunque sono: 8514 contagi, 1.004 guariti e 631 morti.

17.35 – Annuncio del noto scienziato italiano, Guido Silvestri: “Ecco i 3 medicinali che curano il Coronavirus“. >>> LEGGI QUI L’ARTICOLO

17.10 – Vaticano, chiuse piazza San Pietro e la basilica fino al 3 aprile.

16.45 – Amichevole Germania-Italia a porte chiuse: il match di preparazione all’Europeo si disputerà il 31 marzo a Norimberga senza spettatori

16.30 – Rinviato Moto GP delle Americhe: era previsto dal 3 al 5 aprile, slitta al 15 novembre

16.15 – 19 nuovi casi positivi nel Lazio: lo ha confermato il bollettino dell’Asl

16.00 – Prime denunce per mancata autocertificazione a Milano: una persona di San Donato Milanese e un cittadino 35enne cinese alla stazione centrale, che ha reagito violentemente ed è stato immobilizzato dalla Polizia ferroviaria

15.30 – Ottime notizie dal ‘Pascale’ di Napoli: farmaco ok su due pazienti.

15.00 – Covid-19, Italia sempre più isolata: l’Europa prende le distanze.

14.30 – Grandissima novità in arrivo: si va verso sospensione mutui e bollette. >>> LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

13,55 – Altra rivolta, questa volta nel carcere di Rieti: sono 3 i detenuti morti. >>> LEGGI L’ARTICOLO

13,00 – Ecco quanto ammesso dal direttore della terapia intensiva del Sacco di Milano: “Abbiamo numeri da guerra”.

12.15 – Adesso è ufficiale: la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Barcellona e Napoli si disputerà a porte chiuse.

11.35 – Mediaset ha sospeso tre noti programmi televisivi: ecco di quali si tratta.

11.00 – Basilica del Carmine, esposto Crocifisso dei Miracoli a Napoli contro il Covid-19. >>> LEGGI L’ARTICOLO

10.32 – NUOVI CONTAGI: bollettino della Regione Veneto evidenzia 85 casi in più rispetto a quelli di ieri pomeriggio. 5 anche i decessi per un totale di 856 contagi, 77 pazienti in terapia intensiva e 26 decessi

10.26 – GUARITO ASSESSORE EMILIA ROMAGNA: Raffaele Donini è guarito dal Coronvirus. “Sono negativo, ho vinto la mia battaglia e ora sono pronto a combattere insieme a voi per vincere la guerra contro il virus“.

10.18 – VENTILATORI IN 15 GIORNI: sono state rese note le tempistiche per la consegna di nuovi ventilatori per la terapia intensiva. Entro 3 giorni saranno disponibili altri 119 ventilatori, entro 15 giorni ne arrivano altri arrivando ad un totale di 1.100. Per altri 2700 è prevista la consegna tra 3 settimane

09.30 – NUOVI CONTAGI: sono stati eseguiti dei tamponi nella notte in Abruzzo, 6 positivi, salgono a 39 i contagi totali

06.40 – Il Governo di Londra sconsiglia qualsiasi viaggio in Italia se non per estrema necessità. Boris Johnson ha esteso l’obbligo di quarantena domiciliare per tutti coloro che rientrano dal nostro paese, anche se non presentano sintomi influenzali.

06.10 – Il presidente cinese Xi Jinping visiterà Wuhan per la prima volta dallo scoppio dell’epidemia di Coronavirus. La sua sarà una visita per “una ispezione di prevenzione e controllo”, oltre ad un saluto generale alle forze sanitarie e militari operanti sul territorio.

