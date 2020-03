In un palazzo di Benevento gli abitanti hanno pensato bene di passare l’isolamento forzato per il Coronavirus con allegria: il video è virale

Sono giorni duri per tutta la popolazione italiana, che da un paio di giorni ormai è costretta a rimanere in isolamento nella propria abitazione, salvo uscire per motivi strettamente necessari, per esecuzione del decreto del Governo. La rapida avanzata del Coronavirus, in questa fase, si combatte solamente evitando gli incontri ravvicinati e così tutte le attività, da ieri anche quelle commerciali, sono sospese.

Benevento, residenti di un palazzo combattono il Coronavirus con la tammuriata: il video spopola sui social

E’ così per ingannare il tempo e combattere la preoccupazione per il Covid-19, gli abitanti di un palazzo di Benevento hanno avuto la bellissima idea di mettere in scena dai propri balconi una “tammuriata“. Scene di straordinaria allegria in questi tempi, con alcune persone che hanno preso in mano dei tamburelli, suonando, cantando e ballando la tipica danza campana.

La scena è stata ripresa con uno smartphone e pubblicato su Facebook e in poche ore ha spopolato sui social, divenendo il simbolo di risposta alla tristezza e alla preoccupazione di queste settimane. Il video è ha fatto il giro di tutta Italia, regalando un sorriso e forse un’ispirazione a tutti quelli che con difficoltà stanno rispettando le stringenti norme del decreto del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte.