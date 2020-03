Altro martedì, altre primarie per la Corsa a Usa 2020. Joe Biden continua a convincere conquistando quattro stati. Bernie Sanders si consola con il North Dakota

Secondo “Super Tuesday” negli Stati Uniti d’America. Nel paese a stelle e strisce continua ad accendersi la battagli tra Joe Biden e Bernie Sanders. C’è stima reciproca tra i due, ma c’è da dire che al momento tra le preferenze degli americani c’è di sicuro l’ex vicepresidente di Barack Obama.

Biden sta infatti conquistando l’America stato per stato, bruciando il concorrente ed affermandosi come unico e vero rivale di Donald Trump. Biden infatti durante il martedì dedicato all’elezioni ha strappato altri tre stati a Sanders, andando a conquistare il Michigan, il Missouri, Washington e Idaho. Per Bernie Sanders l’unica magra consolazione è il North Dakota.

Con la vittoria, Biden si aggiudica oltre il 52 per cento e quindi si assicura più della metà dei delegati. Una vittoria schiacciante in tutti gli stati. D’altra parte Sanders può consolarsi vincendo con oltre il 47% nella Dakota del Nord. Non basta però per l’ex rivale di Hilary Clinton, ad un passo dal gettare la spugna.

USA 2020, primarie nel segno di Joe Biden

Così dopo la conferma nelle ultime primarie, possiamo certamente dire che il Partito Democratico sta prendendo il sopravvento. Secondo alcuni sondaggi fatti dalla Cnn, il partito democratico americano è l’unico che può battere Trump alle prossime elezioni. Ad affermarlo è proprio il popolo americano, che non vede in Sanders l’avversario adatto per battere Donald Trump.

Inoltre, come testimoniato nel Michigan, gli americani vogliono una modifica al sistema sanitario rendendolo pubblico e Biden sembra la persona giusta per attuare questo cambiamento.

Joe Biden sembra aver convinto anche gli elettori più giovani, pronti ad abbracciare un “usato sicuro” piuttosto che sostenere la “rivoluzione Sandersiana“.

Ma la partita tra Sanders e Biden, seppur indirizzata verso il partito democratico, non è ancora chiusa. Infatti tra solamente una settimana si disputerà la rivincita. Infatti toccherà ad altri stati popolosi ad andare alle urne, come la Florida, l’Ohio, l’Illinois e soprattutto New York. Se Biden riuscirà ad affermarsi ancora una volta sarà lui l’avversario di Donald Trump.

L.P.

