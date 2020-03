Si moltiplicano le segnalazioni sui social network di utenti che lamentano problemi di rete con l’operatore mobile. #TIMdown l’hashtag utilizzato per segnalare i malfunzionamenti.



Problemi di connessione segnalati da diverse parti dell’Italia nelle ultime ore. Vanno avanti da ieri le domande e i reclami degli utenti Tim in tutta la penisola, utilizzando prevalentemente l’hashtag #TIMDown. La compagnia telefonica non ha al momento confermato il malfunzionamento, ma invita gli utenti a richiedere assistenza anche attraverso i diversi profili social della compagnia.

I nostri operatori del Twitter Team sono a completa disposizione per tutti i clienti che necessitano di assistenza o informazioni su #TIMmobile. Potete scrivere a @TIM4UGiulia, @TIM4UStefano o @TIM4UAlessio. Buona serata da TIM! — TIM Official (@TIM_Official) March 10, 2020

I malfunzionamenti riguardano anche la connessione internet, e come ipotizzato da alcuni utenti potrebbero dipendere almeno in parte dai tanti italiani al momento collegati da remoto in regime di smartworking.

L’attuale situazione, dovuta alle restrizioni per contenere la diffusione del coronavirus, rende di fatto anche più lento l’eventuale intervento di tecnici specializzati. La speranza è dunque quella che si possa risolvere il guasto nei tempi più brevi possibili, considerando anche le tante persone costrette a casa in questi giorni.

