Tornano ad alzarsi le temperature sulla penisola. Secondo le previsioni meteo, ci sarà un rafforzamento dell’anticiclone delle Azzorre.

Dopo quasi una settimana in cui le temperature sono solamente calate con il ritorno di piogge e precipitazioni, la situazione è prontaa cambiare nuovamente sulla nostra penisola. Infatti i prossimi giorni riserveranno delle grandi sorprese agli amanti del caldo.

E’ in arrivo un rafforzamento dell’Anticiclone dell’Azzorre, pronto a ritornare a fare effetto sulla nostra penisola. Con l’anticiclone alle calcagna, le temperature torneranno ad alzarsi. Inoltre ci saranno giornate dal clima più mite, dove il sole sara disturbato solamente da qualche nuvola di passaggio.

Proprio durante la giornata odierna, l’alta pressione continuerà ad avanzare offrendo una giornata più che gradevole. Infatti il sole splenderà in ogni angolo della penisola. Andiamo quindi a scoprire come si alzeranno le temperature e quali regioni saranno maggiormente colpite dal ritorno dell’anticiclone.

Meteo, mercoledì 11 marzo

Così come abbiamo anticipato in precedenza, questo mercoledì offrirà un importante break da piogge e precipitazioni. Il sole sarà il vero protagonista e le temperature torneranno ad alzarsi in tutta Italia. Scopriamo qual è la situazione odierna, analizzando i tre settori della nostra penisola.

Sulle regioni del Nord Italia sin dal mattino avremo un tempo stabile e con il sole sparso da Ovest ad Est. Nel corso della giornata si potrà verificare qualche addensamento su Liguria e Veneto, ma bisognerà stare tranquilli visto che non è prevista alcuna pioggia. Le temperature tornano a salire con massime che oscilleranno dai 16 ai 20 gradi.

Situazione analoga anche per il Centro Italia. Il sole splenderà su tutta l’Italia centrale garantendo una giornata gradevole con temperature miti. Qualche nuvola di troppo si presenterà in Sardegna, ma anche qui gli addensamenti saranno solamente di passaggio. Le temperature anche qui tornano a salire, con massime dai 17 ai 20 gradi.

Anche sulle regioni del Sud Italia saranno replicate le stesse belle condizioni di Nord e Centro. Infatti nelle regioni meridionali il sole tornerà a splendere, con l’anticiclone che farà sentire la sua forza con l’avanzare della giornata. Qualche piccolo addensamento si verificherà su Sicilia e Calabria, ma anche qui non sono previste precipitazioni. Temperature in lieve aumento, con massime comprese tra i 15 e 18 gradi.

L.P.

