La Juventus ha comunicato, tramite il proprio sito ufficiale, la positività al coronavirus di un calciatore

La Juventus, tramite il proprio sito ufficiale, ha lanciato un comunicato che mai nessuno avrebbe voluto leggere. Il difensore Daniele Rugani è risultato positivo al coronavirus. Questo mette in guardia non solo gli altri calciatori bianconeri, ma anche la restante Serie A. Inoltre, quanto accaduto, è un ulteriore tassello che dovrebbe spingere la UEFA a sospendere le competizioni europee come Champions ed Europa League.

“Il calciatore Daniele Rugani è risultato positivo al Coronavirus-COVID-19 ed è attualmente asintomatico.

Juventus Football Club sta attivando in queste ore tutte le procedure di isolamento previste dalla normativa, compreso il censimento di quanti hanno avuto contatti con lui”.

Juventus, Rugani positivo: anche l’Inter in isolamento

A proposito di un’intera Serie A in guardia, oltre la squadra bianconera, sarà messa in isolamento anche l’Inter. I nerazzurri infatti sono stati l’ultimo club a giocare contro la Juve domenica sera in occasione della sconfitta per 2-0 decisa dai gol di Dybala e Ramsey. Nelle prossime ore vi saranno ulteriori aggiornamenti in merito alla questione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE—> Emergenza coronavirus, chi lavora e chi no: le ultime disposizioni di Conte