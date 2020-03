Arriva la condanna definitiva per Harvey Weinstein: il produttore hollywoodiano dovrà scontare 23 anni di carcere per stupro

È arrivata poco fa l’ufficialità della sentenza definitiva su Harvey Weinstein, il noto produttore accusato di molestie sessuali su alcune attrici di Hollywood. Condannato a 23 anni di prigione da scontare sin da subito. Il tutto è partito il 6 ottobre 2017, quando il New York Times lanciò una inchiesta per molestie sessuali che l’attore avrebbe commesso ai danni di attrici come Rose McGowan e Ashley Judd. Dopo le prime denunce, tante altre donne hanno avuto il coraggio di esporsi e accusare il produttore di abusi sessuali. Licenziato dalla sua stessa società pochi giorni dopo il lancio dell’inchiesta, Weinstein si è consegnato alle autorità il 25 maggio 2018, venendo subito arrestato. Lo scorso 24 febbraio è stato riconosciuto come colpevole di molestie sessuali, mentre oggi è stato condannato a 23 anni di carcere.

Harvey Weinstein, chi è e le accuse ricevute

Harvey Weinstein è uno dei produttori cinematografici più conosciuti ad Hollywood. Prima dell’inizio di tutti i problemi legati alla giustizia, Weinstein aveva co-fondato una grande azienda di film – la Weinstein Company – con la quale ha prodotto pellicole cult come ‘Pulp Fiction‘, ‘Shakespeare in Love’ e ‘Billy Elliot The Musical’. Dal 2017 le accuse di stupro e molestie sessuali da parte di varie attrici dell’universo hollywoodiano ne hanno compromesso una grande carriera. Prima il licenziamento dalla sua stessa azienda e poi, a seguire, una serie di altre decisioni prese dai principali organi cinematografici, tra cui l’espulsione dalla Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

