Mancava soltanto l’ufficialità: rinviate ufficialmente le gare d’andata degli ottavi di finale di Europa League Inter-Getafe e Siviglia-Roma

È arrivata poco fa, tramite comunicato ufficiale della UEFA, la decisione definitiva sulle partite d’andata degli ottavi di finale di Europa League Inter-Getafe e Siviglia-Roma: sono state rinviate a data da destinarsi. La decisione era nell’aria già da diverso tempo, con il Getafe che nei giorni scorsi aveva comunicato che non sarebbe andato a Milano per disputare la partita, a costo di perdere a tavolino. Stesso discorso per Siviglia-Roma, con la squadra giallorossa impossibilitata a volare fino in Spagna, con gli aeroporti che hanno rifiutato i voli da e per l’Italia. Resta ora da capire come e quando giocare l’andata di questo turno del torneo, considerando lo stop alle manifestazioni sportive in Italia fino al 3 aprile e le decisioni che stanno prendendo in Spagna.

Europa League, la giornata d’attesa di Inter e Roma

In attesa del comunicato ufficiale da parte dell’UEFA che è arrivato pochi minuti fa, Inter e Roma hanno vissuto una giornata paradossale. Entrambe le squadre, infatti, sono scese regolarmente nei campi di allenamento per svolgere la tradizionale rifinitura alla vigilia del match. Il tutto pur essendo praticamente sicuri che la partita non si sarebbe potuta giocare nel breve termine. L’Inter ha svolto la normale seduta d’allenamento alle 15, tra l’incredulità dei giocatori, mentre la Roma si è allenata questa mattina valutando come poter arrivare in Spagna. Resta ora da capire quando fissare le date del recupero, non solo dell’andata ma verosimilmente anche del ritorno. Secondo il calendario, Inter, Roma, Getafe e Siviglia sarebbero dovuto scendere nuovamente in campo settimana prossima, per il ritorno degli ottavi di finale.

