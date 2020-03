Europa League, Coronavirus: Siviglia-Roma non si giocherà giovedì sera, la decisione è stata comunicata dalla società giallorossa

Una decisione che era ampiamente nell’aria dopo le misure decise dal governo spagnolo riguardo l’impossibilità di volare da e verso l’Italia. La Uefa dovrà prenderne atto nonostante non abbia ancora deciso di sospendere le competizioni europee, come avvenuto in diversi campionati nazionali. La Champions League, così come l’Europa League prosegue anche se a porte chiuse nelle zone interessate.

L’eccezione è arrivata proprio per quanto riguarda le squadre spagnole e italiane che non potranno adempiere agli impegni fissati per domani. Getafe e Inter stanno decidendo in questi minuti sul da farsi, mentre Siviglia e Roma sono già arrivate ad un passo ufficiale.

Europa League, Coronavirus: Siviglia-Roma non si giocherà

Dopo tanti dubbi e incertezze è arrivata la decisione finale: Siviglia-Roma non si giocherà. Gli stop ai voli tra Italia e Spagna a causa dell’emergenza Covid-19, hanno portato la società giallorossa a comportarsi di conseguenza, comunicando sul proprio profilo social la presa di posizione definitiva:

🔴Breaking news: #ASRoma will not travel to Spain for the @EuropaLeague match against @SevillaFC_ENG after the plane from Italy was not authorised to land in Spain. More details from UEFA soon. pic.twitter.com/vnVmJLkeRC — AS Roma English (@ASRomaEN) March 11, 2020

