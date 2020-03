Chi è Domenico Arcuri, il commissario straordinario nominato da Giuseppe Conte per far fronte all’emergenza coronavirus

Nel suo discorso all’Italia, Giuseppe Conte ha nominato Domenico Arcuri, già presidente di Invitalia, come commissario straordinario per far fronte all’emergenza coronavirus. Conosciamo meglio il nuovo commissario con una scheda biografica.

Calabrese di a Melito Porto Salvo (RC), 57 anni, classe 1963, Domenico Arcuri si è laureato in Economia e Commercio nel 1986 alla Luiss, poi è passato nella direzione IRI per lavorare ai fini della pianificazione e il controllo e si è occupato delle aziende destinate alle telecomunicazioni, della radiotelevisione e dell’informatica. Poi è passato alla Pars e nel 1994 ne è diventato Amministratore Delegato. Dal 2001 è partner di Telco, società poi acquisita da Deloitte, e quindi dal 2002 al 2007 è partner in Deloitte e dal 2005 è diventato AD di Deloitte Consulting. Una lunghissima esperienza quindi in posizioni dirigenziali e di responsabilità, fino a una carica fondamentale assegnatagli dal Premier Conte nel momento più difficile della storia italiana del nuovo millennio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Domenico Arcuri, il commissario nominato da Conte – VIDEO

Domenico Arcuri, il lavoro in Invitalia e l’impegno politico

Da 13 anni, precisamente dal 2007, Arcuri è Amministratore Delegato di Invitalia e in questi anni ha ristrutturato molto il gruppo che prima si chiamava Sviluppo Italia. Le ha dato una nuova forma e modificandone fortemente il modello e la struttura economica e patrimoniale. Adesso la consacrazione come la nomina a supercommissario. Sarà di fatto l’uomo più importante del Paese in questo momento difficile, la pietra angolare di tutta una serie di decisioni che potranno aiutare l’Italia ad uscire da questo tunnel che sembra senza fine.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Coronavirus, i nuovi numeri: 10.590 contagi e 827 morti in totale. L’OMS: “E’ pandemia” – DIRETTA

Arcuri ha “battuto” la concorrenza dell’ex capo della Protezione Civile, Guido Bertolaso, e quella di Gianni De Gennaro, ex capo della Polizia. Secondo i piani di Conte, si tratterà di una figura più tecnica, utile a livello più gestionale che politico, che servirà soprattutto per gestire tutta la fase del dopo-emergenza. Farà capo al Presidente del Consiglio ma con molta libertà di azione.