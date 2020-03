Covid-19, il virus intelligente in grado di mutare: non è una superinfluenza e resiste anche alle temperature estive

Purtroppo dopo diverse settimane di lotta serrata al Covid-19, iniziano ad essere ben chiare alcune caratteristiche del virus. Non stiamo parlando di una semplice superinfluenza, come erroneamente fatto credere in un primo momento, con sintomi ben diversi e capacità di infettare altamente superiori. Inoltre il patogeno è in grado di mutare, il che rende ancora più complesso trovare delle cure definitive così come l’ambitissimo vaccino. In più, purtroppo, anche l’estate non basterà a spazzarlo via dato che le alte temperature non sono sufficienti a tramortirlo.

A spiegare bene il tutto ci ha pensato sulle colonne di Panorama, il professor Antonio Mastino dell’Università di Microbiologia di Messina e associato di ricerca all’Istituto di Farmacologia del CNR.

La prima chiarificazione arriva sulla definizione propria del genoma del Coronavirus, che non è una superinfluenza. Purtroppo, come spiega il professor Mastino, ha una resistenza al nostro sistema immunitario ben superiore ed inoltre è in grado di infettare in modo molto più aggressivo rimanendo in incubazione anche dopo che si è guariti. Ci vogliono almeno 14 giorni dopo la fine dei sintomi per annullare la viremia del Covid-19.

Inoltre un altro aspetto fondamentale riguarda la capacità di mutamento del virus: “Purtroppo abbiamo riscontrato un forte cambiamento del ceppo isolato in Italia rispetto a quello studiato a Wuhan. Molti virus sviluppano la possibilità di mutare nel tempo, ma questo ha delle caratteristiche mai viste prima“, prosegue Mastino.

Covid-19, il virus intelligente che muta: non è una superinfluenza

Un altro aspetto molto importante è la grandezza del Coronavirus, molto più spesso e “attrezzato” rispetto ad un virus influenzale normale, con caratteristiche “morfologiche” quasi di un batterio.

Il professor Mastino dell’Università di Messina sottolinea proprio questo aggiungendo: “Il genoma è particolarmente scaltro, in grado di adattarsi perfettamente alle caratteristiche del fisico umano. In più riesce a penetrare nelle basse vie respiratorie aeree, cosa che un normale virus influenzale non può fare. E’ un patogeno intelligente“.

Poi un chiarimento finale sulle possibilità di contagio attraverso le zanzare: “Non possiamo sostenere che gli insetti o le zanzare sia in grado di trasportare il virus perchè il contagio a differenza di altri virus avviene attraverso le goccioline di saliva e non con il sangue“, conclude Mastino.

Insomma le giuste paure che il Covid-19 sta causando nel mondo sono anche dovute alla complessità del trovare una cura vista la specificità del suo genoma e le caratteristiche mai riscontrate prima in natura. Un vero film di fantascienza.

