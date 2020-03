Covid-19, Edward Luttwak spiega: “E’ il virus della verità, ovunque appare mostra le realtà del paese coinvolto”

Secondo Edward Luttwak, economista e politologo, esperto in politica internazionale e consulente del governo degli Stati Uniti, ha spiegato la sua versione sul Coronavirus durante la recente puntata di “Di Martedì” su La7. Lo studioso ha voluto coniare una nuova definizione sul Covid-19, ovvero “il virus della verità“.

Luttwak sottolinea come: “Il patogeno arriva in un paese e svela il paese per quello che è. Dove il virus ha raggiunto una certa popolazione ad essere messe in evidenza sono state le criticità di quel paese. In Cina, il partito comunista della repubblica, quando è partito l’allarme, ha fatto preparare 40.000 merende nonostante i dottori dicessero che il rischio contagio era forte. Ma il partito ha preferito zittire i medici e distribuire queste merende. Subito dopo Xi Jinping ha predisposto la chiusura immediata di Wuhan, ma si è verificato invece il fuggi fuggi. Ben 500.000 persone sono scappate dal centro dell’infezione, riversandosi nelle province vicine e rischiando di contagiare l’intero paese. In Cina la dittatura non aiuta. Questo ha svelato il virus. Il regime totalitario, come sempre nella storia è un sistema politico sbagliato“.

Covid-19, Edward Luttwak spiega: “E’ il virus della verità”

Luttwak mostra altri esempi per spiegare la sua tesi di correlazione tra virus e verità del paese che colpisce.

“In Iran invece molti pellegrini si sono recati verso la città di Qom, dove c’è la moschea di Jamkaran, per venerare “il pozzo delle richieste”. La gente si è riunita e gli imam si sono rifiutati di chiudere il pozzo nonostante l’allarme del Covid-19. Questo ha portato molti imam vicini a Khamenei ad ammalarsi e lo stesso è accaduto al viceministro della salute“.

Poi Luttwak cita l’esempio italiano, quello a noi più vicino: “In Italia sembra che i politici invece di governare abbiano altre priorità, come quelle di formare partiti e litigare. In un momento di massima emergenza sono venuti a galla tutti i limiti di governare in un paese senza guida solida. Il Coronavirus ha portato alla luce le debolezze di ognuno e le difficoltà di prendere decisioni”.

Il virus delle verità che mette a nudo tutti i problemi, senza scuse e senza inganno.

