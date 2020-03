Coronavirus, festa a Wuhan: la città cinese, focolaio della pandemia, ha ufficialmente risolto la problematica sanitaria. Il personale dell’ultimo ospedale provvisorio ha festeggiato così…

Coronavirus, è festa grande a Wuhan. Nella città cinese, primo focolaio dell’epidemia dichiarata oggi pandemia dall’Oms, è stato infatti chiuso l’ultimissimo ospedale provvisorio della provincia di Hebei.

Coronavirus, festa a Wuhan: chiude anche l’ultimo ospedale provvisorio

La struttura sanitaria è stata chiusa ufficialmente ieri, nel giorno in cui il presidente cinese Xi Jinping ha fatto la sua prima apparizione nella città afflitta dall’emergenza sanitaria. Si tratta dell’ospedale Wuchang Fangchang, creato ad hoc e dedicato a pazienti con sintomatologia media.

Sono stati diversi, del resto, gli edifici convertiti in ospedali provvisori per la febbre per la problematica nazionale. E ieri, dopo un tour de force senza precedenti nel Paese asiatico e un bilancio comunque drammatico, ha calato il sipario anche l’ultima struttura utile in tal senso.

L’ospedale ha poi postato un video speciale per festeggiare. Nel suddetto si vede tutto il personale che ha combattuto in queste infinite settimane per risolvere la problematica. Infermieri, medici e assistenti vari schierati sulle scale e che man mano, uno dopo l’altro, tirano via le mascherine per annunciare la fine dell’emergenza. E’ ufficiale: la Cina ha vinto.

