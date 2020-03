Coronavirus, quanto rischiano i bambini? Nel pieno dell’emergenza Covid-19, arriva una rassicurazione importante per tutti i genitori d’Italia.

Il coronavirus non è un grosso allarme per i bambini. Ovviamente bisogna tutelarli e isolarli comunque, ma nel frattempo arrivano ulteriori conferme e rassicurazioni in merito.

Coronavirus, cosa succede ai bambini

Le ultimissime le ha date direttamente il dottor Giovanni Rezza , direttore del Dipartimento di malattie infettive dell’Istituto superiore di sanità (Iss). Il medico, presente in conferenza stampa insieme ad Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile, per il classico bollettino medico nazionale, è infatti tornato sull’argomento.

Ecco quanto dichiarato dal professore: “I bambini contagiati da coronavirus sono pochi e superano tutti brillantemente la problematica. Ma i dati mostrano come i bambini che non hanno alcun sintomo possono essere comunque positivi, quindi questo credo che vada a rafforzare la decisione del Governo di chiudere le scuole”.

L’infezione da Covid-19, piuttosto, come ormai noto, intacca soprattutto le persone di età avanzate e con varie patologie pregresse. I bambini non sono propriamente immuni, ma la percentuale di infetti è bassa e lì dove c’è non ha conseguenze preoccupanti.

A certificarlo sono stati i vari casi riscontrati anche in Italia: dalle donne incinta che non hanno trasmesso le infezioni al neonato in arrivo o ai vari piccoli che, positivi, hanno comunque superato la problematica senza grossissime difficoltà.

