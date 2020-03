Coronavirus, colpo di scena in Serie A: allenatore in quarantena e costretto a non uscire dal centro sportivo per le prossime 2 settimane.

Dopo lo stop al campionato di Serie A e a tutte le manifestazioni sportive fino al prossimo 3 aprile, adesso c’è da registrare un caso di quarantena nel campionato italiano. Si tratta del nuovo allenatore del Cagliari, Walter Zenga, che – secondo quanto riportato dall’edizione di oggi del ‘Corriere dello Sport’ –

sarebbe in quarantena precauzionale e si vedrà costretto ad alloggiare e non uscire dal centro sportivo di Assemini per le prossime due settimane.

Serie A, ipotesi playoff: le ultime

Intanto, tra le varie ipotesi per la conclusione del campionato italiano, è emersa anche la possibilità di disputare i playoff per assegnare il titolo di campione d’Italia. A questa ipotesi va ad aggiungersi una mini-competizione in forma di play-out per quanto riguarda le retrocessioni in Serie B. Ne sapremo sicuramente di più nelle prossime settimane e vi terremo sicuramente aggiornati in merito a questo delicato argomento.

