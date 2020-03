Coronavirus, positivo giornalista di Sky Tg24: ecco di chi si tratta anche se le sue condizioni non sarebbero per nulla preoccupanti.

Nuovo caso di positività al Coronavirus nel mondo del giornalismo, dopo Nicola Porro. Renato Coen – secondo quanto riferito in questi istanti dalla redazione de ‘Il Fatto Quotidiano’ – sarebbe infatti risultato positivo al Covid-19 e si troverebbe, in ogni caso, in buone condizioni di salute. Coen è da anni il responsabile della redazione esteri e anche autore e conduttore degli approfondimenti Mondo di ‘Sky Tg24’.

Coronavirus, anche Nicola Porro positivo

Nei giorni scorsi, invece, a risultare positivo al Coronavirus era stato Nicola Porro, famoso volto televisivo di Mediaset e conduttore della trasmissione “Quarta Repubblica” con un buon successo di pubblico. Coronavirus, dunque, che continua a mietere vittime in Italia, sia per quel che riguarda il numero di morti che per quanto concerne le persone contagiate.

