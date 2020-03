Una donna positiva al Coronavirus è morta in un hotel a Laigueglia. Le pompe funebri si sono rifiutate di trasportare la salma

Il Coronavirus continua a far aumentare la preoccupazione di tutti i cittadini, italiani e non. L’Italia è in quarantena forzata da ormai qualche giorno, e sarà così almeno fino al prossimo 3 aprile. Continuano a salire i casi di persone positive all’epidemia e, purtroppo, anche quello dei decessi. Secondo quanto riportato dall’ANSA, questa mattina sarebbe accaduto un fatto che ha dell’incredibile. Una donna anziana di Cremona risultata positiva al Coronavirus è morta di arresto cardiaco lo scorso 29 febbraio in un hotel a Laigueglia. Le pompe funebri però, spaventate da possibili contagi, si sono rifiutate di trasportare la salma, non recandosi alla stanza d’hotel in questione.

Coronavirus, avviate indagini contro pompe funebri

La notizia riportata dall’ANSA in mattinata ha lasciato sbigottiti un po’ tutti. Una donna anziana di Cremona è deceduta in un letto d’hotel a Laigueglia lo scorso 29 febbraio. Precedentemente risultata positiva al Coronavirus, la donna è una delle tante vittime che purtroppo si aggiungono al numero totale dei decessi. Una compagnia di pompe funebri si sarebbe rifiutata esplicitamente di trasportare la salma della vittima. Partite subito le indagini per riuscire ad identificare le persone responsabili dell’agenzia funebre che si sono rifiutate di compiere il loro lavoro. Resta ancora da capire l’eventuale rilevanza penale di quanto accaduto. Sicuramente, una volta identificati i soggetti protagonisti di quanto successo, verrà aperto un dialogo con l’Autorità Giudiziaria di competenza per capire come procedere.

