Coronavirus, pipistrelli stesi sul balcone. E’ questo quello che ha spinto alcuni abitanti di Trani a segnalare alla polizia la questione e subito sono intervenuti le forze dell’ordine.

Coronavirus, tante segnalazioni per dei “pipistrelli stesi” quelle che hanno ricevuto i carabinieri di Trani. La situazione è stata molto complessa, e soltanto ora si vede la soluzione. Dopo tantissime chiamate e segnalazioni, le forze dell’ordine sono accorse sul luogo ed hanno immediatamente avviato delle indagini. Ricordiamo che il coronavirus è frutto di mutazioni genetiche in seguito al contatto tra uomo e la carne di pipistrello, che ha causato il primissimo focolaio di Wuhan. Per questo quando la polizia è stata avvisata di possibili carcasse di pipistrelli appese per essiccare al sole, immediatamente sono accorso con degli specialisti per controllare la cosa ed accertarsi delle segnalazioni.

Coronavirus, “pipistrelli stesi”: la polizia scopre la verità – VIDEO

Poco dopo è avvenuta la bonifica della zona. L’intera strada è stata chiusa, gli esperti hanno avviato i controlli ed il sequestro della carne. La famiglia che abita lo stabile, di origine asiatica, ha però subito spiegato che si trattasse di pollo, e non di pipistrello. Si sono quindi giustificati sostenendo che si trattasse di una pratica normale dal loro paese di origine. Ora ci sono delle indagini in corso, ma di sicuro è rientrata la pura dovuta ad un possibile nuovo focolaio di coronavirus, riporta La Gazzetta del Mezzogiorno. Di seguito l’intervista al sindaco.

