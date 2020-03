Il direttore dell’Organizzazione Mondiale della Sanità ha appena annunciato che il Coronavirus è ufficialmente una pandemia

Pochissimi minuti fa il direttore dell’Organizzazione Mondiale della Sanità Tedros Adhanom Ghebreyesus ha dato un annuncio shock: il Coronavirus è ufficialmente una pandemia. Non si tratta più perciò di una semplice epidemia, ma di un virus che minaccia gran parte della popolazione mondiale. A differenza di un semplice focolaio o di un’epidemia, la pandemia è una tipologia di malattia che ha la tendenza di diffondersi in qualsiasi luogo. Quando accade un fatto del genere, solitamente l’essere umano non è ancora in grado di sviluppare gli anticorpi necessari per combatterla, provocando danni e e contagi in maniera esponenziale.

Coronavirus, le parole dell’Oms sulla pandemia

Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, ha dato qualche istante fa l’annuncio ufficiale: il Coronavirus può essere considerato una pandemia. Nel corso della storia ci sono state tanti casi di questo tipo, a partire dalla Peste nera nel medioevo fino ad arrivare alla più recente influenza suina del 2009. Poco più di 10 anni dopo l’ultima volta, l’intera popolazione mondiale si trova a dover affrontare l’ennesima situazione di pandemia: il Covid-19. Il direttore Ghebreyesus ha voluto sottolineare gli sforzi che sta compiendo l’Italia per debellare la diffusione della malattia e porre fine a questa situazione. Ha infatti sottolineato come “le misure adottate fanno ben sperare, con la speranza che nei prossimi giorni la situazione possa migliorare”. Restano da capire ora le mosse future che, a questo punto, ogni Paese del mondo dovrà prendere per contrastare la pandemia e per non provocare ulteriori danni alla popolazione.

