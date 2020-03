Spunta un’importante indiscrezione nel mondo dello sport. Infatti le Olimpiadi di Tokyo potrebbero slittare a causa del Coronavirus.

L’emergenza causata dal Covid-19 ha colpito inevitabilmente anche il mondo dello Sport. Infatti si ferma lo sport in Italia a tutti i livelli, mentre la Champions League sta continuando ma a porte chiuse.

Tutte le misure di sicurezza stanno facendo si che diminuiscano i contagi, ed inevitabilmente si sta arrestando il mondo. Addirittura oltroceano, la NBA sta pensando di disputare le partite a porte chiuse a poco meno di un mese dai playoffs.

Ma questo è un anno cruciale per tutti gli sport. Infatti durante questo 2020 si dovranno disputare le Olimpiadi di Tokyo, che a questo punto non sono al sicuro. Infatti il Comitato olimpico potrebbe addirittura far slittare la manifestazione che cade ogni quattro anni, per posticiparla di uno o due anni. Andiamo quindi a vedere qual è lo scenario più possibile se il virus non si arresterà.

Coronavirus, a Tokyo nel 2021 o nel 2020: ore calde per il Comitato Olimpico

Si respirano ore calde anche al Comitato Olimpico. Infatti c’è il rischio di uno storico slittamento della manifestazione sportiva più importante al mondo. L’allarme causato dal Coronavirus si sta spargendo a macchia d’olio, e per evitare ulteriori decessi si dovrà diminuire il numero di spostamenti.

Così il giornale francese Le Parisien lancia un’indiscrezione importantissimi, che vede lo slittamento delle Olimpiadi di Tokyo in programma quest’estate. A confermare l’indiscrezione ci ha pensato Haruyuki Takahashi, uno dei 25 membri del comitato organizzatore dei Giochi olimpici, che però teme le importanti ripercussioni economiche che potrà avere il paese a causa di uno slittamento.

Takahashi ha infatti affermato: “Non credo che le Olimpiadi possano essere cancellate. Se necessario, preferiremmo prendere in considerazione un rinvio“.

L’unica volta in cui furono cancellate le Olimpiadi fu nel 1916 a Berlino, a causa dello scoppio della Prima Guerra Mondiale.

L.P.

