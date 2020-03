Coronavirus, ecco i nuovi dati ufficiali. Angelo Borrelli, Capo della Protezione Civile, ha fornito i nuovi numeri in conferenza stampa. Il quadro continua a preoccupare: salgono, infatti, sia i numeri di contagi che morti.

Coronavirus, ecco il nuovo bollettino medico. Angelo Borrelli, Capo della Protezione Civile, come di consueto ogni giorno alle 18.00 ha diramato i nuovi numeri ufficiali relativi alle ultime 24 ore.

Coronavirus, i nuovi numeri

Ecco quanto dichiarato in conferenza stampa: “Sono 1.045 i guariti, 196 invece i decessi delle ultime 24 ore. Il 2% è nella classe di età tra i 50 e i 60 anni, il resto nella classe di età più avanzata. Quello che voglio ricordare è che le persone decedute che noi registriamo hanno una serie di patologie oltre il coronavirus. Oltre il 78% ha patologie pregresse”.

Poi prosegue: “I contagiati attualmente sono 10.590. L’incremento è dovuto perché oggi sono stati caricati anche una parte delle persone contagiate con esito positivo in isolamento domiciliare. Circa 600 sono ascrivibile alla data di ieri. Le persone totali in terapia intensiva, da inizio crisi a oggi, sono 1.028 e i ricoverati con sintomi, sempre in totale, sono 5.838″.

Dunque ricapitolando: sono stati 12.462 finora i contagi totali considerando anche guariti e morti. 827 i deceduti complessivi. Si registrano 2.076 nuovi casi rispetto a ieri mentre le persone che mentre sono 196 le persone che non ce l’hanno fatta da ieri a oggi.