Napoli: uomo con sintomi riconducibili al Coronavirus, in fila per il tampone, si spazientisce per l’attesa e sputa contro lo staff sanitario. Il medico e l’infermiere colpiti sono in quarantena.

È accaduto al Pronto Soccorso dell’Ospedale Cotugno di Napoli. Un uomo, con sintomi ricondubicili al Coronavirus, era in fila per il tampone. Spazientitosi per l’attesa ha dapprima inveito contro lo staff sanitario e poi, in preda alla follia, si è tolto la mascherina sputando addosso a una dottoressa.

Intervenendo, è stato colpito anche un infermiere, che si era frapposto fra l’uomo e la dottoressa, nel tentativo di calmare la situazione. I vigilanti hanno immediatamente bloccato l’uomo e lo hanno consegnato alle autorità.

Leggi anche >>> Coronavirus, Salvini chiede estensione zona rossa a tutta Europa

Coronavirus: Napoli, lo staff sanitario ora in quarantena

L’uomo, dopo esser stato fermato dalle autorità, è stato immediatamente allontanato dalla struttura per le dovute verifiche del caso. Successivamente, si è sottoposto al tampone, per verificare le sue condizioni di salute.

Intanto, il medico e l’infermiere, in via precauzionale, sono in quarantena e tutti i presenti hanno abbandonato il luogo, che necessita dei lavori di sanificazione. Si attenderà ora il risultato del test effettuato sull’aggressore, per poter valutare con chiarezza la situazione.

Potrebbe interessarti anche: Coronavirus, Iginio Massari dona tre respiratori agli Spedali Civili di Brescia

F.A