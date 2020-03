Dall’Istituto per i Tumori Pascale di Napoli arriva l’appello da parte di un oncologo, secondo cui il Tocilizumab sarebbe efficace contro il Coronavirus

In queste ore, un oncologo che lavora all’Istituto per i Tumori Pascale di Napoli ha lanciato un importante appello per l’utilizzo a livello nazionale di un farmaco anti-artrite (il Tocilizumab) contro il Coronavirus. Secondo quanto riportano da alcuni medici che operano presso l’edificio, l’utilizzo del medicinale avrebbe dato dei risultati eccellenti su un malato di Covid-19. L’uomo in questione probabilmente già da domani verrà estubato.I medici del Pascale di Napoli riutilizzeranno la terapia su altri pazienti, in modo da migliorarne le condizioni e permettere loro di guarire il prima possibile. L’appello di uno degli oncologi è chiaro: estendere a livello nazionale il protocollo. Questo in modo da comprovare l’efficacia del Tocilizumab sui malati di Covid-19 e iniziare ad utilizzare questo tipo di terapia in maniera permanente.

Coronavirus, le parole del direttore Ascierto sul medicinale

Se confermata, la scoperta effettuata da alcuni dottori dell’Istituto per i Tumori Pascale di Napoli sarebbe fondamentale per arrivare a una cura definitiva del Coronavirus. Come spiegato dal direttore dell’Istituto Ascierto “i risultati ci sono stati. È necessario estenderne l’utilizzo, in modo da poter salvare un numero ancor più alto di persone” . Inoltre, Ascierto ha anche specificato che anche nei centri di Bergamo, Fano e Milano sono state provate queste terapie con risultati ottimi, motivo per cui serve un protocollo nazionale il più presto possibile per rendere l’utilizzo del Tocilizumab una prassi. Ha parlato anche il direttore scientifico del Pascale Gerardo Botti, secondo il quale “è necessario validare definitivamente i risultati che dà la terapia di Tocilizumab, e per farlo serve uno studio nazionale“.

