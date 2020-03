Secondo quanto riferito dal Koch Institut di Berlino, l’epidemia del Coronavirus potrebbe durare mesi, se non addirittura anni

Il Coronavirus si sta espandendo ora dopo ora, iniziando a preoccupare anche gli altri paesi del mondo. In Italia, la situazione è assolutamente critica. La penisola si trova in quarantena totale, e sarà così almeno fino al 3 aprile. Anche in Germania la situazione sta peggiorando sempre di più. Proprio a Berlino ha parlato in conferenza stampa Lothar Wieler, il presidente del Koch Institut di Berlino, dando una sua previsione shockante sul futuro del virus: “Il Coronavirus potrebbe durare ancora per mesi, se non addirittura anni” spiega il dottore, che poi precisa che “Più dura e meglio è per tutti, è giusto che l’impatto si distribuisca nel tempo“. Ha poi ribadito il fatto che si può parlare di pandemia e, come dichiarato anche dalla cancelliera tedesca Angela Merkel, è possibile che una percentuale molto alta della popolazione tedesca verrà infettata.

Coronavirus, parla la Merkel: “Rischiano il 60-70% dei tedeschi”

Con oltre 1600 casi confermati, anche la Germania si trova ora a dover far fronte a una possibile crisi paragonabile a quella che sta attraversando l’Italia. Questa mattina, la cancelliera tedesca Angela Merkel ha parlato proprio di questo, avvisando i suoi cittadini della gravità della situazione: “Non esiste ancora nessun vaccino o cura contro questa malattia. Almeno il 60-70% della Germania rischia di essere infettata“. La Merkel ha poi tenuto a sensibilizzare il popolo tedesco, fargli capire quanto è grave la situazione e quanto sia fondamentale l’apporto di tutti: “Bisogna rallentare la diffusione del Covid-19, serve l’aiuto di ogni singolo cittadino“. Infine, ha indirettamente attaccato l’Austria per la decisione di chiudere le frontiere, definendola una scelta non adeguata.

