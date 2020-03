Coronavirus, infermiera tiene in mano l’Italia in un’immagine che sta facendo il giro web. L’illustrazione ha commosso diverse persone, che stanno condividendo l’immagine sui propri profili social.

Il coronavirus è sempre più una realtà che condiziona il quotidiano. Ogni giorno nuove ordinanze, nuovi leggi e diversi decreti diminuiscono la libertà personale per combattere l’infezione. Il virus si diffonde con una velocità enorme e con una facilità sconcertante, essendo in pratica simile all’influenza comune, almeno in questo senso. Per ovviare ciò, le autorità hanno approvato dei decreti che vietano alle persone di uscire per strada senza un motivo valido, nonché di continuare ad isolarsi ed usare tutte le precauzioni del caso. E’ necessario girare con un apposito modulo nel caso si pensi di spostarsi, che i carabinieri controlleranno per cercare delle incongruenze e valutare se quanto detto possa essere valido per continuare la marcia.

Coronavirus, infermiera culla l’Italia in questa illustrazione – FOTO

In queste ore di paura e di terrore, gli infermieri, i medici ed gli operatori socio sanitari sono i veri eroi. In un’Italia allo sbando, queste persone lottano ogni giorno per assicurarsi il benessere delle persone e prestare loro le cure mediche necessarie. Per questo un disegnatore, Franco Rivolli, ha deciso di immortalare così la situazione. Un’infermiera, con mascherina, guanti e lunghe ali di un angelo, mentre culla l’Italia, avvolta nella bandiera tricolore. Di seguito la foto.

